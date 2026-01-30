Są pieniądze dla kobiet w biznesie. Mężczyźni wykluczeni z programu
19 lutego br. ruszy nabór do programu Wzornictwo w MŚP, który ma wesprzeć prowadzone przez kobiety małe i średnie firmy z Polski Wschodniej w wykorzystaniu profesjonalnego projektowania produktów i usług. Będą mogły starać się o dofinasowanie do 3 mln zł - poinformowała PARP.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Art. 33: Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa, w szczególności w dziedzinie kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
Art. 33. [Równouprawnienie kobiet i mężczyzn]
1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.
to program PARP, która pieniądze bierze z naszych podatków (fundusze UE i budżet). Czyli powinno być "są pieniądze dla kobiet w komuniźmie, bo bez tego to same by nie umiały zarobić". Pozdrawiam.