Rekordowe bezrobocie w Niemczech. Ostatni raz takie dane notowano 12 lat temu
Na niemieckim rynku pracy padł rekord. Liczba bezrobotnych jest najwyższa od ponad dekady. W styczniu bez pracy było już ponad 3 mln osób - wynika z opublikowanych w piątek danych Federalnej Agencji Pracy. Stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc.VoxClamantisInDeserto
Oni nie musza brac wakatow za 1500e netto.
Niemiec dostaje wiecej za to ze tylko oddycha od Polaka prola ktory dyma na najniższej gdyz inaczej zdechnie z glodu
Arbeitslosengeld I (ALG I) – zasiłek ubezpieczeniowy
„Wysokość zasiłku w Niemczech: 60% netto dotychczasowej pensji dla osób bezdzietnych, 67% dla osób z dziećmi
Maksymalna wysokość może wynosić nawet 2948,40 euro miesięcznie w 2025 roku”
@BlogoslawionyTwarozyc: moje cieszenie lub nie cieszenie się z tego powodu coś zmieni?