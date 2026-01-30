Warto wspomnieć , że bezrobotny w DE wcale nie ma źle….



Arbeitslosengeld I (ALG I) – zasiłek ubezpieczeniowy



„Wysokość zasiłku w Niemczech: 60% netto dotychczasowej pensji dla osób bezdzietnych, 67% dla osób z dziećmi

Maksymalna wysokość może wynosić nawet 2948,40 euro miesięcznie w 2025 roku"