Agresywny młody banan w Audi terroryzuje kierowcę warszawskiego zbiorkomu
Kierowca warszawskich Miejskich Zakładów Autobusowych potrzebuje naszego wsparcia w zgłoszeniu patologii drogowej.CheebaCheeba
- #
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Kierowca warszawskich Miejskich Zakładów Autobusowych potrzebuje naszego wsparcia w zgłoszeniu patologii drogowej.CheebaCheeba
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (77)
najlepsze
Bananowy dzban. Dojechać go pięknie.
@mysz0n: Musi naćpany albo mocno nawalony, ja bym to zgłosił na miejscu kierowcy autobusu.
Albo zgłaszasz i jedziesz z tematem do końca a następnie wrzucasz film z wyjaśnieniem jak się skończyło albo nie strasz bo się zesrasz.
@tomi502: bo żyjemy w Polsce. Zgłosisz a później będą Ciebie wzywać do złożenia wyjaśnień, tracić Twój czas itd.
@tomi502: Żeby go ośmieszyć, wbrew pozorom to działa.
Nie Krwi tylko normalności.
@funeralmoon: O tak. Nie umniejszajmy jednak odpowiedzialności. Powinien odpowiedzieć po całości.
Ironizowanie to umniejszanie
Publikacja wizerunku i nazwiska: to normalność.
30 lat wolnej Polski i nie dorobilismy się piętnowania przestępców.
Skończyłoby się rumakowanie. Sąsiedzi pluli by mu pod nogi.