Zastanawiam się w jakim celu nagrywający (swoją drogą domorosły prawnik) wrzuca taki film i się zastanawia czy "zrobić dzieciakowi kuku" bo niby był na komisariacie ale filmu nie zostawił i nic nie zgłosił.

Albo zgłaszasz i jedziesz z tematem do końca a następnie wrzucasz film z wyjaśnieniem jak się skończyło albo nie strasz bo się zesrasz.