Polskie Roszczenia Odszkodawcze Wobec Zaborców 1772-1918
Rozbiory Polski to nie tylko tragedia polityczna, ale także największa w dziejach kraju grabież ekonomiczna: od śląskiego węgla i soli z Wieliczki po cła dławiące Gdańsk. Po 123 latach niewoli pozostał niespłacony dług sięgający według ostrożnych szacunków 1,17 biliona złotych.LULANKO
Komentarze (36)
Oto kluczowe aspekty sprawy odszkodowań:
Skala zniszczeń: W wyniku najazdu zniszczeniu uległo m.in. 188 miast, 186 wsi, 81 zamków i 136
@LULANKO: tradycja polskich elit brać pieniądze za nic nie odpowiadać
Sumy neapolitańskie, in. sumy barskie – pieniądze należne Rzeczypospolitej z tytułu zagarnięcia przez Filipa II Hiszpańskiego, na podstawie sfałszowanego testamentu królowej Bony z 1557, księstw Bari i Rossano. Habsburgowie winni byli również wypłacać Bonie 10% dochodów z komory celnej w Foggii, jako spłatę pożyczki zaciągniętej u niej w 1556[1] Pożyczka opiewała na kwotę ok. 430 tys. dukatów w złocie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumy_neapolita%C5%84skie
Zacznijmy od tego że szlachta nie traktowała chłopów jako Polaków. Za nazywanie się prze chłopa Polakiem była chłosta - ogół ludności polskiej spolonizował dopiero PRL ¯\(ツ)/¯
Temat zniesienia pańszczyzny był podobny jak dzisiejsza kwota wolna od podatków przed wyborami, pojawiał się przed powstaniami i to nieudolnie.
@aleksc: Chłopi uznawali się za "tutejszych".
@robert-i: No popatrz do dziś stoją pomniki ufundowane przez chłopów w podzięce dla Cara i Cesarza
Zresztą na dziesięciolecia przed zaborami Polska była zaledwie rosyjskim protektoratem przez kretynizm szlachty, liberum veto i zidiociałe wolne elekcje.
Swoją drogą aż strach podsuwać pomysł reparacji wojennych od Szwedów a to oni chyba najbardziej nas ograbili? No i nie bardzo byśmy chcieli wypłacać reparacje tym krajom które to my ograbiliśmy?
@Silklash: Nie martw się, przy inteligencji i zarządzaniu polskiej szlachty i tak by nas ominęła (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Popatrz w co inwestuje neo-sarmacja