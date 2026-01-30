Twórca Systemd odchodzi z Microsoftu. Będzie rozwijać i promować Linuxa
Lennart Poettering, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata Linuksa, opuścił Microsoft i założył nową firmę, która skupi się na tworzeniu mechanizmów weryfikacji i budowie funkcji, które mają wzmocnić zaufanie do systemów linuksowych w skali globalnej.jestemjakijestem1212
Komentarze (34)
Nie róbcie z Linuxa FreeMacOSa
a to jest z tym jakiś problem? wydaje mi się że w kwestii zaufania akurat linuksy sobie radzą całkiem dobrze, głównym problemem jest że są toporne
Trochę niepokojące bo może oznaczać np jakieś formy szpiega w linuxie który sprawdza co oglądasz, co piszesz, czy nie używasz zakazanych technologii kryptograficznych, krypto walut, nie piracisz i nie siejesz defetyzmu podczas aktualnego kryzysu bo to nie czas i trzeba się poświęcać dla innych i państwa... no jak w Windowsie