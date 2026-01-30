Półtora miliona na gazetę i "plan B". Tak KO walczy z widmem referendum
1,5 miliona złotych z publicznych pieniędzy wyda Kraków na zwiększenie nakładu miejskiej gazetki z 30 tys. do 220 tys. egzemplarzy. Zwiększony nakładu ma wychodzić w czasie trwania akcji referendalnej.Dawser
Komentarze (56)
najlepsze
@AtlantyQ: oczywiście mieszkańcy Krakowa którzy wybrali prezydenta niczemu nie są winni ( ͡° ͜ʖ ͡°) dorośli Polacy są jak dzieci, nie chcą brać odpowiedzialności za swoje decyzję. Zawsze ktoś jest winny. Zawsze niech ktoś coś zrobi. W internetach narzeka 94% Krakowian, a nie będzie referendum, bo podpisało 7 osób. Wrocław już to przerabiał...
Poza tym, sprawa przejęcia TVP pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak "nie da się bo PIS" - po wyborach znaleźli wytrych prawny, żeby zablokować TVP Info i przejąć spółkę. To tylko kwestia
- Cenzura
- Rozpierducha w sądownictwie
- Ziobro zimuje na Węgrzech
- Socjał jak był za pisu tak jest
Oto wasza broniąca konstytucji koalicja...
Niestety 90% społeczeństwa daje sobie wkładać do głowy papkę z TV i nie przeszkadza im to, że Putin też zaatakował Ukrainę, aby walczyć z faszyzmem. To jest dla nich nadal znakomity, uniwersalny argument na wszystko.