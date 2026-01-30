Witajcie moi drodzy. Kilka dni temu natrafiłem na fragmenty książki ,,miasto dzieci świata,, i choć wracałem wiele razy wspomnieniami do tego co mnie spotkało w wieku 5 lat to wróciły one jeszcze bardziej. Miałem 5 lat był to rok 1986 i często chorowałem na górne drogi oddechowe. W związku z czym zostałem wysłany na 3 miesiące do tego przeklętego miejsca. Rodzice mnie odwieźli i kontakt przez kolejne trzy miesiące był marginalny.Ze wspomnień pamiętam ,że było tam kilkuset dzieciaków wszyscy mieliśmy takie same ubrania chociaż dla 5 latka mogło to równie dobrze stu. Na początku badania pobieranie krwi itd. ale to było dopiero preludium. Napiszę w skrócie co działo się przez kolejne miesiące. Codzienne wspólne kompiele polegające na stawaniu w łaźni pod ścianą i jakiś człowiek polewał nas zimną wodą ze szlaufa, cotygodniowe pobieranie krwi, krzyki, znęcanie się psychiczne , wyzwiska kraty w oknach k---a pamiętam to jak dziś. Na sali z tego co pamiętam było nas cojamniej dziesiecioro dzieciaków. Panował reżim ,zero jakichkolwiek słodyczy, rodzice mogli przyjechać raz w miesiącu. A co najlepsze wszyscy chodziliśmy ciągle głodni, w nocy niejednokrotnie kradliśmy chleb ze stołówki. Jak dostałem ospy to sytuacja trochę się skomplikowała bo wylądowałem na 3 tygodnie w izolatce. Tamte 3 miesiące często wspominam gdyż zachartowały mnie na całe życie. Trzy miesiące bez przytulania bez poczucia bezpieczeństwa w ciągłym stresie ,że coś się może stać. Pewnie zapytacie dlaczego rodzice mi to zrobili? Już tłumaczę .... W tamtych czasach sanatorium w Rabce uchodziło za najlepsze w kraju i bardzo trudno było się tam dostać tylko kto by przypuszczał jak tam traktowane są dzieciaki. Nantym kończę te gorzkie żale. #rabka #polska