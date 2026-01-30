Piekło mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje, że mężczyzna, który ma 2 promile i prowadzi auto - trafia na izbę wytrzeźwień, a kobietę przekazują pod opiekę rodzinie ... ?
https://podlaska.policja.gov.pl/pod/opp/aktualnosci/108836,Pijani-kierowcy-wyeliminowani-z-ruchu.html
Jak tylko przestałem, wszystko zmieniło się na lepsze.
- mężczyzny może nie miał kto odebrać? akurat wtedy
- może się sadził/awanturował cokolwiek?
Tego tu policja nie doprecyzowała, a szkoda. Wiem, że tzipy mają łatwiej w życiu i w ogóle, ale życie nie jest zero-jedynkowe jednak.
Idąc twoją logiką to większość kryminalnych znalezisk można tak skomentować, bo na początku jest tylko notatka z miejsca zdarzenia.
Czasem zdarza się że nie ma obsługi na damskie sale (nie może to być mężczyzna) wystarczy że dwie baby akurat wezmą L4 i jest pozamiatane. Obsługi na męskie sale jest więcej bo i miejsc jest więcej, dodatkowo chłop sobie jeden z drugim poradzi, baba z babą niekoniecznie
Więc ryzyko że coś się wykrzyczy przez L4 jest małe.
Co ich piekło?
Nie ma czegoś takiego.