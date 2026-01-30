Hity

tygodnia

Jak cwaniak i oszust używa portalu wykop.pl do niszczenia konkurencji
3696
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3166
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2642
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2412
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
2065

