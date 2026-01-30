Masowe podpalenia toalet MPK we Wrocławiu. Po 10 przypadkach założyli monitoring
Ok. pół roku temu przenośna toaleta została podpalona po raz pierwszy. Od tego czasu doszło do ponad 10 zdarzeń, które każdorazowo powodują straty i utrudniają funkcjonowanie pracownikom komunikacji miejskiej. Za każdym razem płonie toaleta znajdująca się w tym samym miejscu, na ul. Racławickiej.wilgaroksa
Komentarze (23)
Już się zaczynają
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/148203/40-letni-Ukrainiec-planowal-podpalenia-we-Wroclawiu-Teraz-uslyszal-zarzuty-w-sadzie
Bez żadnych procesów, tylko prosta droga Policja > Straż Graniczna > wypad (w międzyczasie należy pobrać dane biometryczne, by taki gagatek po tygodniu nie próbował wrócić)
Tak serio to powinni złapanego za ten czyn skrócić co najmniej o jedną rękę i to tę, którą sobie dupę podciera.