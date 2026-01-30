Kto jest właścicielem spółki Stalexport, koncesjonariusza autostrady A4?
Wystarczy wejść na stronę spółki. W zarządzie prawie sami włosi, a spółka należy w 61,2 do włoskiej grupy Mundys S.p.A. A jak wiadomo Włochy to absolutnie nie jest kolebka pewnych struktur półświatka. Tylko czemu umowa jest tajna?couler
@couler Bo jest skrajnie niekorzystna - przez te blisko 30 lat przepompowano przez nią kilkadziesiąt mld zł. Imo to drugi po FOZZ największy wał na kasę w historii Polski. Ale nikomu nie zależy by ją odtajnić bo za jej podpisanie byli odpowiedzialni ludzie, których mordy do dzisiaj oglądamy w wiadomościach.
Ba! Nawet samo słowo "autostrada" pochodzi z włoskiego, a wszyscy wiemy skad pochodził Al Capone.
Nie ma przypadków, są tylko znaki
z ziemi polskiej do włoskiej... czy jakoś tak