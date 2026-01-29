Na początku byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego projektu. Ganie w chmurze na telefonie w dowolnym miejscu z WiFi to było coś. Ale teraz kiedy jest możliwość albo grania bezpośrednio na telefonie w niektóre gry albo strumieniowanie posiadanych gier ze steama, to uważam że subskrybowanie gier (i nie tylko )dziś to nakładanie sobie kajdan i droga do zniewolenia. Także jeb*ć prądem.