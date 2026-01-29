NVIDIA GeForce NOW - natywne wsparcie dla systemu Linux
Kolejny super news ku uciesze graczy z tagu #linux. Dostępne w flatpak i na stronie producenta. Link w powiązanych.nameisnull
fanatycy sprzętu i hardcorowi gracze będą się bawić w potężne PC; ale to nie będzie za wielki rynek