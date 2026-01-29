Naukowcy są zachwyceni. Ten tani filtr, który może uratować nasze rzeki
Antybiotyki i pozostałości innych leków, które trafiają do ścieków, są coraz większym problemem, ale naukowcy z Finlandii znaleźli na to sposób. Wykorzystując korę sosnową z dodatkiem tlenku żelaza, opracowali tani i ekologiczny filtr.dr00
Przy rzekach do dzisiaj pełno rur, przecież to można w kilku minut sprawdzić dokąd prowadzą. Ciągle się o tak prostej rzeczy powtarza i nic. A nawet jak już, to ktoś dostanie kilka stów mandatu i dalej to samo xD
Tak samo z mikroplastikiem - może by tak produkować ubrania z naturalnych surowców (wełna, len, konopie, bawełna i
@rzeznia22: nie po to Adidas czy inne H&My inwestują w szwalnie tanich materiałów w Bangladeszu, byśmy teraz wymagali naturalnych rzeczy!
@Benedylbert_Mlekogroszek: Ekologia powstała przed lewakami kiedy ludzie zaczęli sprzątać gówna i śmieci z ulic bo to roznosiło zarazę. Ale biorąc pod uwagę ilość leków wyszczanych do kibla zdecydowanie w tym przodują kobiety więc jak najbardziej można w tym kontekście uznać że lewactwo najbardziej zatruwa rzeki.