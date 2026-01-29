Sam list może być też schizofrenicznym, paranoicznym tworem. Ciężko mi się odnieść do kontekstu czasów, w których został napisany, ale czy zazdrość o lodówkę mogła się przyczynić do morderstwa? Co za prawo pozwoliłoby wówczas przejąć lodówkę "nie mieszkającym obok i nie nad nią" lokatorom?