LG wprowadza telewizory na abonament
LG rozpoczęło w Wielkiej Brytanii sprzedaż, a właściwie wynajem telewizorów w modelu abonamentowym, wprowadzając rozwiązanie, które jeszcze do niedawna kojarzyło się głównie z oprogramowaniem lub usługami streamingowymi.ochucki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 123
- Odpowiedz
Komentarze (123)
najlepsze
@Bertrandy: Przecież od zarania dziejów jest. W pakiecie darmowym maszy tylko żebractwo i menelstwo.
@w9rT_wv_bIAn37l:
Dlatego walka z własnością i naganianie na abonamenty to tworzenie idealnych, posłusznych, wiecznie zarobionych NIEWOLNIKÓW.
Inna sprawa, dla mnie konieczność płacenia co miesiąc i zastanawiania się nad tym, jest już na tyle dużym "kosztem", że w życiu bym się na coś takiego nie zdecydował.
Totalny bezsens. Lepiej wziąć kredyt, płacić raty porównywalne do abonamentu i po 3 latach TV jest moją własnością.
gdzie mozesz wziać dowolny sprzet na raty 0% na 3 lata z odroczeniem i jakimiś gratisami
opcja lepsza niż abonament w wersji UK
u nas raty jak u nich abonament
PUK! PUK! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
super, śpisz albo masz gości i wyłączony TV zaczyna ci nagle puszczać reklamy podpasek ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Hans_J23: :D