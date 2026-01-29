Jak się ludzie nie obudzą i nie rozniosą tego syfu w rewolucji, bo patologie się nawarstwieją ze wszystkich stron to będziemy żyli w komunistycznym braku własności, kapitalistycznym wyzysku i feudalnym rozwarstwieniu. Co jak co, ale nawet w ZSRR, stolicy komunizmu, KPZR pozwalało ludziom mieć jakąś formę własności i telewizory nie były wypożyczane, tylko kupowane.