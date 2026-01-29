Sławomir Mentzen pokazuje jak polskie urzędy niszczą rodzime firmy
Film ukazuje absurdy polskich urzędów, które doprowadzają do ruiny polską fabrykę chrupek Good Snack.Drom
Urzędnik państwowy może bez problemu jedną decyzją zniszczyć komuś życie.
To samo w każdej dziedzinie i nie tylko podatkach.
Naiwniacy się cieszą, bo państwo sprzedaje nowe przepisy pod płaszczykiem ścigania najgorszych przestępców, ochrony dzieci itp.
Tutaj mamy przykładowo świeżą ustawę sprzedaną jako poprawa bezpieczeństwa na drogach.
Edit: jednak widziałem nieświadmie chrupki magik, ale był to mem z wklejoną twarzą magika rapera.
Bo obecnie mamy sejm działający ponad 2 lata, a Konfederacja zabiera się do planowania swojego działania w roku... 2027 ( ͡º ͜ʖ͡º)
A no i do tego, żeby się w końcu poprawnie rozliczyć ¯\(ツ)/¯
Ja ich będę rozliczać jak będą mieli realny wpływ na cokolwiek.
kiedy pokaże jak rodzime firmy niszczą polskich pracowników?