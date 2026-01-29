Nauczycielka wdarła się z nożem do przedszkola. Miała planować zabójstwo dzieci
Dramatyczne sceny w Kwidzynie. 43-letnia nauczycielka wdarła się z nożem do sali, w której bawiło się dziesięcioro dzieci. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie. Tylko dzięki szybkiej reakcji personelu nie doszło do niewyobrażalnej tragedii.kasia-nowak85
- #
- #
- #
- #
- #
- 76
- Odpowiedz
Komentarze (76)
najlepsze
Nie, to media od pewnego czasu odkryły, że takie horrory robią im klikalność/oglądalność, stąd taka ich mnogość, niemająca nic wspólnego z rzeczywistością.
Przecież ona nawet nie dotknęła 1 dziecka
Weszła do sali a personel się spytal:
Po co