Wczoraj zapadł wyrok w sprawie 67-latki z Torunia, która napisała do Owsiaka "giń człowieku", Izabela M. została skazana na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu. Moderacja usunęła znalezisko bez żadnego uzasadnienia zalinkowała tylko do znaleziska sprzed roku o tym jak policja zatrzymała kobietę
"67-letnia Izabela M. została skazana na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu za kierowanie gróźb pod adresem szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Sąd Rejonowy w Toruniu orzekł, że kobieta, publikując nienawistne komentarze w sieci, publicznie nawoływała do popełnienia zbrodni. - Dochodzimy do granic absurdu - oceniła Magdalena Majkowska, obrończyni Izabeli M."
Może @Moderacja wyjaśni dlaczego znalezisko zostało usunięte z głównej, jaki punkt regulaminu został złamany?
Link do artykułu: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-01-28/67-latka-grozila-jerzemu-owsiakowi-w-internecie-sad-wydal-wyrok/
Link do znaleziska: https://wykop.pl/link/7879483/napisala-do-owsiaka-gin-czlowieku-67-latka-skazana-na-pol-roku-wiezienia
@Mauro666: Rok czasu od zdarzenia :)
Groźba karalna do której wiele osób się odwołuje odpada -
Art. 190. [Groźba karalna]
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
"Nawoływała do popełnienia zbrodni (...) 255 kk". Kuriozalny wyrok. Na szczęście to dopiero 1 instancja.
https://www.youtube.com/watch?v=Jb4Pj2Acotk
Rok temu na wykopie było oficjalne konto WOŚPu. Pod jego wpisem było sporo krytyki - na mikroblogu!!!!!! grube setki plusów krytyki, takiej wykopowej - złośliwej trochę.
Ku mojemu wtedy zdziwieniu moderacja nie interweniowała (czyli nie cenzurowała).
W tym roku konta WOŚPu na wykopie już nie było ;)