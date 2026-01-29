To pokazuje ciekawy zwrot - z importera broni stajemy się eksporterem. Systemy Chunmoo produkowane w Polsce dla NATO to nie tylko pieniądze, ale też transfer kompetencji i utrzymanie miejsc pracy w przemyśle zbrojeniowym. A że Norwegia będzie mogła "pozdrawiać" Flotę Północną z 500 km - to już miły bonus strategiczny.