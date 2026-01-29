Prawdziwa cena OZE? Wiceminister energii: Czas na dyskusję o kosztach
Odnawialne źródła energii są w stanie dostarczać energię przy relatywnie niskich kosztach produkcji. (...) To nie jest jednak pełny koszt systemu energetycznego, który ponoszą użytkownicy.Isca
Jak zwykle działanie bez myślenia, planowania ani przygotowania infrastruktury...
@miszczumsc: ale to nie jest kwestia "jest stawiane" - bo pierwsza ustawa o OZE to rok 2016, później cały "mój prąd", panele PV, a wiatraki w sumie już od 2010, gdzie najwięcej i najnowsze 2019-2022 ¯\(ツ)/¯
Realia realiami, a gorączka polityczna gorączką.
Moim zdaniem w ogóle to NAJPIERW
Ale przynajmniej klimatu i tak nie uratujecie
( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_China
Ale przecież w następnym roku emisja co2 spadnie.
Bo przecież dwa razy obiecać to jak raz dotrzymać XD
Tylko w przypadku chin idziemy już wykładniczo z tymi obietnicami.
@Lufio: Zielony Ład też jest fajny lub nie w zależności od tego kto rządzi.
Kiedy nie ma prądu, bo np. burza zerwie linie, to ludzie mogliby sie ogrzac z pieca.... a tak musz marznac...
Co za d*bil to wymyslil? To celowe dzialanie przeciwko bezpieczenstwu Polek i Polakow...
Za to powinien byc TRYBUNAL STANU
@Rayearth: dla producenta. Dla konsumenta, który za te dopłaty płaci, bynajmniej.
[EDIT] a do 2030r planujemy wydać jeszcze 150MLD - czyli kolejne 3 bloki jądrowe.
Ceny energii nie spadną, choćby 100% pochodziło z OZE, a to dlatego, że:
- inwestycja MUSI się szybko zwrócić
- dane w systemach finansowych muszą się zgadzać. Jak przychody przy samym węglu wyniosły teraz załóżmy 10 mld zł, a zysk netto 5 mld zł., to wynik końcowy ma być 10 mld zł., bo to ładniej wygląda w tabelkach i nie ma spadków. W efekcie