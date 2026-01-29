mówiłem to wielokrotnie to podatek który ma zrujnować Polaków jest on precyzyjnie wymierzony w nasza gospodarkę i gospodarstwa domowe z racji na to jaki mamy klimat a co za tym idzie jaka wytworzyła sie u nas kultura techniczna związana z ogrzewaniem. Węgiel jest najbardziej kaloryczny wiec najlepiej i najłatwiej nim ogrzać dom. Już znam kilka przykładów gdzie ludzie zrezygnowali z pelletu i wrócili do węgla bo nie mogli domów dogrzać. Bez super Pokaż całość