Niemcy wyliczyli Polakom podwyżki za ogrzewanie. Nawet 6800 zł rocznie
Wprowadzenie systemu ETS2 z kosztem na poziomie 180 euro za tonę emisji oznaczać będzie dla mieszkańców regionu płockiego podwyżki opłat za ogrzewanie w wysokości nawet 6800 zł rocznieZ_ostatniej_chwili
Komentarze (54)
najlepsze
Najważniejsze, że Polacy pokonali to zło!!! Wygrali z sepsą.
A nie czekaj, przecież p--------i te pieniądze xd
Przecież to nie pierwszy raz jak straszą i do tej pory nigdy się nie sprawdziło
Pamiętacie ETS1 ? Szury też mówiły, że podrożeje dwa razy i co ?