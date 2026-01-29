Portugalia buduje pierwszy lotniskowiec dla dronów w Europie
Dronowiec, którego dostawę planuje się na ten rok jest 20 razy tańszy od amerykańskich lotniskowców. Technologia dronów pozwala małym państwom włączyć się do gry na oceanachkenai
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
A debil Trump właśnie łamie dużo porozumień że średnimi krajami. Wszyscy mają go dość. Ale utrata znaczenia USA będzie trwała wiele lat (zarówno gospodarczego jak i militarnego). Nawet sami Amerykanie zaczynaj zadawać pytania pokroju: "dlaczego ciągle finansujemy Izrael"?
Jeśli go nie obalą po wyborach, to może być tak, że nie będzie czego
Portugalia ma 1,7 MILIONA nielegalnych imigrantów, ponad 16% populacji ¯\(ツ)/¯ Wróg już jest i robi co chce.