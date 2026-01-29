Rośnie liczba migrantów z naszymi emeryturami.
Polska senioralnym eldorado dla ukraińców. Z najnowszych danych przygotowanych dla DGP wynika, że rok do roku jest ich więcej o kilka tysięcy.alibaski
@Last_Viking: @grzypAtomowy @madero i możesz mieć paier na te 20/25 lat stażu w jakimś batustanie za 50 hrywien xD
Emerytura powinna być proporcjonalna do czasu pracy i odprowadzonych świadczeń w Polsce. Koniec!
Dlaczego mamy sponsorować NIEROBÓW i obcokrajowców, którzy chcą poprawy swojego statusu emerytalnego KOSZTEM Polaków?!?!
@Chelik: @Usmiech_Niebios A co mnie obchodzi na co Niemcy wydają swoje pieniądze? Jeżeli nie na zbrojenia ponad normę to mam to w dupie, bo ani nie mieszkam w Niemczech ani nie płacę tam podatków.
https://wykop.pl/link/7078979/ukrainka-tlumaczy-jak-otrzymac-1500-zl-emerytury-za-tydzien-pracy
Spokojnie, hindusow jest tylko ponad miliard. ZUS wytrzyma. Tak jak NFZ obsłuży dwa narody.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001378
@KuLa45: Mówisz o PiS?
Która nie starczy ci nawet na najem mieszkania już nie mówiąc o utrzymaniu się.