Kamienna Góra: Atakował kobiety na ulicy, prokuratura nie zgodziła się na areszt
Odklejony patus bije przypadkowe kobiety na ulicy, a prokuratura go wypuszcza.koronawirus
Komentarze (31)
najlepsze
@kwaczor: Trzeba sobie jednak przykleić serduszko do kurtki i w razie czego mówić, że to spowodowało agresję.
dla normika mandat za niezatrzymanie sie na "strzałce" jak skrzyżowanie puste = 500 pln, i płać bo komornik zablokuje konto
dla patusów kara za bicie normików = nic