Zastanawialiście się dlaczego prawdziwa patologia, przestępcy mają taką taryfę ulgową? Bo to część wspólnoty jaka nam została zainstalowana po II WŚ przez sowietów. Mają takie same korzenie jak połowa "elit" u władzy wykonawczej i sądowniczej pozostałej po Rzeczpospolitej Ludowej. Można nawet powiedzieć, że rozpoznają się po zapachu.