UE szykuje rewolucję w segregowaniu odpadów. Nawet 11 kolorów pojemników
Unia Europejska chce skończyć z chaosem dotyczącym segregowania śmieci. Potęgowany jest on przez istnienie wielu niespójnych systemów gospodarowania odpadami w każdym z krajów członkowskich. Zmienić ma to unijna regulacja PPWR, która może wprowadzić kubły w 11 kolorach.epicentrum_chaosu
- #
- #
- 111
- Odpowiedz
Komentarze (111)
najlepsze
I bardzo dobrze. Sam już dawno przestałem segregować. Wszystko do jednego kubła i w------e j---a. Współczuję tylko mieszkańcom domów.
¯\(ツ)/¯
ciekawe czy z naszych posłów choć jeden wozi to do pszoku