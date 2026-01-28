Hity

tygodnia

Kupiłem produkt, zweryfikowałem w laboratorium i dostałem ostrzeżenie od Allegro
3486
Filmik pokazujący jak działa system kaucyjny w praktyce
3103
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2613
20 lat stała przy taśmociągu. Po zawale usłyszała, że to była praca tymczasowa
2357
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
2032

