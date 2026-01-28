Była dziennikarka TVN24 zmieniła ministerstwo. Jest dyrektorką w MON
Karolina Wasilewska została dyrektorką departamentu komunikacji i promocji w Ministerstwie Obrony NarodowejWirtualnemedia_pl
Komentarze (73)
najlepsze
@NemeczekII:
Najprostsza różnica jest taka, że są oddzielne studia dziennikarskie i studia dotyczące promocji i komunikacji czy public relations, ciekawe dlaczego? Nie jest to żadna "specjalizacja" studiów dziennikarskich.
Ja bym raczej odwrócił pytanie, co niby sprawia że dziennikarz ma być specjalistą od komunikacji i promocji? Dlaczego uważasz, że ktoś kto jest dziennikarzem musi się
Problem w tym, że ja też jestem lekko z prawej strony. Po prostu należy uczciwie wspomnieć, że nadal mamy problem z rządami ekspertów, a jak się akurat trafi ktoś, kto nadaje się być może na to stanowisko, to nie ma co od razu skreślać.
@vornikor: W dodatku niepoświęcona!
@aresius: na zlecenie, pracują dla konkretnej TV mającą swojego konkretnego właściciela.
Przecież ssakiewicz nie upasl się z publicznych pieniędzy w latach 2015-2023! On to robił z miłości do ojczyzny.