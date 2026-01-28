ale możesz mi wyjaśnić różnice między dziennikarzem a specjalista do spraw komunikacji, tylko proszę o szczegóły

Pokaż całość

Najprostsza różnica jest taka, że są oddzielne studia dziennikarskie i studia dotyczące promocji i komunikacji czy public relations, ciekawe dlaczego? Nie jest to żadna "specjalizacja" studiów dziennikarskich.Ja bym raczej odwrócił pytanie, co niby sprawia że dziennikarz ma być specjalistą od komunikacji i promocji? Dlaczego uważasz, że ktoś kto jest dziennikarzem musi się