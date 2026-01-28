Smutne, ale prawdziwe. Od wieków wiadomo, że na (nie naszej) wojnie się zarabia. Wiedział to też Wokulski, który dorobił się ogromnej fortuny głównie na dostawach dla wojska podczas wojny rosyjsko-tureckiej.

W 1929 roku Julian Tuwim napisał taki wiersz "Do prostego człowieka". A wojny trwają do dziś i do dziś się na nich zarabia.