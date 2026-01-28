Firma z USA zarabia miliardy na wojnie w Ukrainie. Sprzedaje sprzęt Rosjanom
Dziennikarze Hunterbook ujawnili gigantyczny skandal dotyczący dostaw amerykańskiego sprzętu sieciowego dla rosyjskiej armii. Rosjanie mają na szeroką skalę wykorzystywać mosty sieciowe firmy Ubiquiti, które są niezbędne do przeprowadzania ataków dronowych na terytorium Ukrainy. Dostawy tych produktStopa_Szopa
Od 80 lat nic innego nie robia, tylko "finansuja" wszystkie strony konfliktu, by nakarmic swoj kompleks militarno-przemyslowy, ktory to sowicie sponsoruje kampanie tch samych politykow, ktorzy pozniej "szerza demokracje" i zabezpieczaja dostep do surowcow.
"W latach 2008 — 2011 produkty tej marki trafiały na rynek irański, pomimo zakazu eksportu. Władze USA nałożyły w związku z tym naruszeniem karę w wysokości 0,5 mln dol."
"Revenue"
W 1929 roku Julian Tuwim napisał taki wiersz "Do prostego człowieka". A wojny trwają do dziś i do dziś się na nich zarabia.