Jest afera (przestepstwo) musi się znaleźć winny. Podejrzaną nauczycielkę oczyszczono z popełnienia straszliwej zbrodni , to nie żarty sprawa rozlała sie po wszystkich diecezjach i rozogniła wiernych.

Co dalej nastąpi , czy czujny rodzic, który zadenuncjował w/w nauczycielkę dostanie order czy naganę , a może uczniowie , którzy robili sobie jaja zostaną publicznie wychłostani ?

Dla mnie jest faktem, że gówniarze skrzywdzili tą kobietę, narazili na szkalowanie i powinni ponieść jakąś karę.