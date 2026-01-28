Afera o krzyż w szkolnym śmietniku. Nauczycielka wraca do pracy
Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 roku podczas lekcji w siódmej klasie. Nauczycielka zauważyła w sali zawieszkę w kształcie krzyża, która - jak twierdzi - została powieszona przez uczniów w trakcie jej nieuwagi. Po prośbie o jej zdjęcie, uczniowie odmówili, więc nauczycielka wyrzuciła go do kosza.ZobaczLink
Komentarze (171)
Gdyby to była gwiazda Dawida natomiast...( ͡° ͜ʖ ͡°)
Serio prokuratura nie ma tam poważniejszych zmartwień?
@Latarenko: ale nie wbijać gwoździa w mózg, poza tym decydują o tym rodzice, a nie szkoła.
@Latarenko: nie trzeba i wręcz nie powinniśmy.
@Aster1981:
najwyrazniej nie wyrzucila od razu
Urażone na pokaz bezmózgi.
Co dalej nastąpi , czy czujny rodzic, który zadenuncjował w/w nauczycielkę dostanie order czy naganę , a może uczniowie , którzy robili sobie jaja zostaną publicznie wychłostani ?
Dla mnie jest faktem, że gówniarze skrzywdzili tą kobietę, narazili na szkalowanie i powinni ponieść jakąś karę.
@sargento: A kiedy ostatnio byłeś w kościele? Bo ja jak najbardziej widziałem :P
Żyd płaczący nad zgaszonymi świecami chanukowymi - jak tak można, zamachną kulturę i religię, skandal i barbarzyństwo
Katolik płaczący nad wyrzuconym do śmieci krzyżem - s-------c katole z tymi znaczkami do domu i nie pokazywać się nigdzie.
Ha tfu na was, hejterzy i hipokryci.
@pwael-adam: No widzisz i tu jest kolejny problem, wrzucasz mnie to jakichś "wy", bo bez wroga sobie nie poradzisz z wypowiedzią.
Super, że nie przeczysz. Czyli wiemy, że katolicy niczym nie różnią się od niewiernych i tak samo kipią nienawiścią i też są hipokrytami.
No i co dalej...to ok?