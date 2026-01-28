Amazon zwolnił dziś 16 tys. ludzi
Amazon nie podał oficjalnych informacji o tym, które konkretnie sektory zostaną objęte redukcjami. Agencja Reuters przekazała jednak, że zwolnione osoby zatrudnione były w działach Amazon Web Services, handlu detalicznego, Prime Video i w kadrach.tomasztomasz1234
@EtaCarinae: Raczej się nie zwraca i trzeba szukać oszczędności gdzie indziej. Ja bym raczej wieszczył schyłek wokeizmu.
To jest raptem 4,5% pracowników.
Mimo że Amazon zatrudnia na świecie ponad 1,5 mln osób, fala zwolnień dotyka głównie pracowników biurowych (których jest około 350 tysięcy).
https://businessinsider.com.pl/biznes/amazon-z-gigantycznymi-cieciami-16-tys-osob-straci-prace/1pzs14h
@samrtv: tylko większość z tych 1,5mln to magazyny, tutaj zwolnili 16k ale z biur więc jest czym się podniecać.