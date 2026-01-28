Głośna obecnie sprawa z BMW i 320km/h to tylko wierzchołek góry lodowej...
Bartłomiej M. ps. Harycash zajmujący się m.in. oszustwami na e-booki Patostreamer Kawiaq - brat Anna S. - matka Każda z tych osób jest albo była nagłaśniania medialnie Niektóre informacje były dodawane pod zakopanym wątkiem, lecz kolejne (wiarygodne) informacje będą tutaj stopniowo dodawane.R3kin_
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
Może fakt, że brat Anny S. jest czynnym policjantem sprawia, że cała ta pato rodzinka czuję się bezkarna 🤔🤔
ps. dawno nie widziałem aż tak naiwnego życiowo głupka
Wystarczy tylko, że kupisz e-booka :)
https://www.facebook.com/harycashacademy/?locale=pl_PL
Instagram: @harycash_academy
https://www.instagram.com/harycash_academy/