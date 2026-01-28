Upada mit "big pharmy" o jej miliardowych wydatkach na rozwój leków
Tradycyjna narracja "big pharmy" o miliardowych kosztach ponoszonych na powstanie innowacyjnego leku wyłącznie przez producentów końcowych traci na aktualności. Rozwój wielu przełomowych terapii został zapoczątkowany w publicznych instytucjach i za pieniądze podatnikówfreedomseeker
Komentarze (35)
A teraz powtarzajcie za mną: Sprywatyzujmy żeby nie dopłacać do tego biznesu ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
i na tej podstawie budujesz narracje strachu i sensacji. To właśnie jest szuryzm.
Wy bardzo lubicie głośne przypadki, za to bardzo nie lubicie danych i statystyki.
@123_: z szurami nie warto, szkoda czasu i nerwów
A i u nas to nie powinno dziwic, skoro juz grube lata temu polfa wydawala wiecej na reklamy niz na badania. w koncu trzeba bylo reklamowac nowe jednostki chorobowe niespokojnych stop