Żyła złota dla budżetu? Oto cała prawda o mandatach w Polsce
Istotny wzrost wartości grzywien nałożonych w 2025 r. przez policję i inne polskie służby łatwo uznać za dowód na corazstarnak
Komentarze (9)
bardziej lekceważące podejście Polaków do prawa.
@Damasweger:
Dokładnie, jakoś przez 16 lat jazdy nie wyhaczyłem za kółkiem ani jednego mandatu. Powinni mnie ukarać za uchylanie się od wspierania budżetu!
@homofobodaktyl22cm: Kwestia skali.
Dla samorządu 2 mln z mandatów, to spory zastrzyk gotówki - dla państwa 100 mln, to zaledwie kropla w budżecie. ¯\(ツ)/¯