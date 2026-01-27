A przynajmniej tak twierdzą na pewnej grupie facebookowej. Jeżeli to prawda (taki wyrok faktycznie zapadł), to rzeczywiście zapowiada się spore zamieszanie na rynku pracy.
Ktoś zatrudniony w Żabce na umowie zlecenia poszedł do sądu i wygrał 120 tysięcy
Oczywiście
Janusz wiedział, że ma "pracownika" ale postanowił zatrudnić na umowę zlecenie - czyli chciał okraść drugiego człowieka z jego praw, składek oraz wynagrodzenia. No i spotkały Janusza słuszne konsekwencje za próbę oszustwa zarówno drugiego człowieka jak i państwa.
A jak komuś nie spina się działalność bez łamania prawa - to przypominam - nie ma obowiązku prowadzenia działalności w Polsce.
@TeeMitSchokolade: no no pogadalibysmy gdy wszyscy "przestana lamac prawo pracy", przestana "oszukiwac na podatkach" i sie okaze ze za produkty i uslugi bedziesz placil jeszcze 50+% wiecej.
@isiaczek: mało ciekawe, szanse na to oscylują w okolicy zera
wszystkie franczyzy by wtedy trzeba było tak samo "otoczyć opieką" sądu
Przestańcie wierzyć we wszystko co napisali w internecie.
Nie ma kopii wyroku bez danych osobowych, nie ma sygnatury akt. Nic nie ma poza słowami jakiegoś randoma, który może pisać z fejk konta na FB.
Nie twierdzę, że to nie jest prawda bo tego nie wiem ale jest za mało informacji żeby to ocenić.
Nie ma co powielać tego typu informacji bez choćby minimalnej ilości dowodów.
To tak jak w piosence plamy na słońcu
Gdyby mama miała f**a to by była ojcem.
I będą kwita.