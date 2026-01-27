W. Żurek kontra piesza. Prof. A. Zoll: min. Żurek miał na pasach pierwszeństwo
Z dogłębnej analizy materiału filmowego wynika, że minister Żurek miał na pasach pierwszeństwo. - prof. Andrzej Zollpiotr-krzemien
Skoro swego czasu policja mandaty wystawiała, jak się auta wyprzedzały przed pustymi pasami, to tu by bez zawahania dali 3000 zł i 15 punktów :D
@albi_77: do dzisiaj przez to jak jadę dwupasmówką przez przejście więcej patrzę i analizuję co robi auto obok mnie, by przypadkiem nie wyprzedzić, niż na to czy i co się dzieje w okolicy przejścia. Tyle warte te przepisy.
@wuadek: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zobacz sobie co zrobiła z Kukizem, załóżmy że jego idee były na początku szczere - i jak skończył, gdy zobaczył jak wygląda realna polityka.
Kolejna piękna mela na pysk fajnopolactwa.