Jak zweryfikować psychoterapeutę?
Wiele osób oferujących usługi terapeutyczne, nie spełnia standardów, niezbędnych do skutecznego leczenia. Poniżej przeczytasz nasz przewodnik po tym, jak przed rozpoczęciem terapii możesz weryfikować osoby, którym chcesz powierzyć swoje zdrowie psychiczne.Moser
Komentarze (63)
Oczywiście jest to generalizacja.
Poza tym przynależność do jakiegoś stowarzyszenia to żadna gwarancja.
Owszem, nic odkrywczego. Ale sporo ludzi ma problem z weryfikacją osób, które oferują terapię, więc może się im przydać taka wiedza.
Niestety
Efekty zaleza od problemu i tego ile ty włożysz pracy pomiędzy spotkaniami, ktore maja bardziej monitorowac postępy niz same dawac namacalne efekty.
Dobry terapeuta okresli zakres w ktorym moze ci pomoc a gdy jego możliwości
@tengo_razones Jeszcze gorszy szit, bylem u kilkunastu i nie umieli znalezc odpowiedniego leku, nie znali podstawowych mechanizmow ich dzialania, potrafili przypisywac to samo pod inna nazwa itp. W koncu sam zaczalem sie nieco edukowac w temacie i na wlasna reke znalazlem takie, ktore cokolwiek daja. Jak ktos w 10 minut ma Cie poznac, poznac podloze choroby,
Jeżeli chodzi o psychoterapeutę przyjmującego prywatnie - nie da się gdyż ten zawód jest nieuregulowany, pozdrawiam
@KasKro: Kwalifikacje nie mają znaczenia, bo te stowarzyszenia nie mają umocowania w ustawie. Wróżki łączą się w stowarzyszenia numerologiczne i mają podobną moc i certyfikaty zgodnie z polskim prawem.
Ja to bym się bardziej martwił czy placówka gdzie łaziłeś była w rpwdl, bo jeżeli łaziłeś do karynki na jdg która wynajmuje jeden pokój w
@jarypaco: ta ustawa jeśli chodzi o zawód psychoterapeuty nic fundamentalnie nie zmieni, zresztą o to są kłótnie. psychorapeuci chcą by każdy mógł zostać psychoterapeutą (jak jest teraz), a psychologowie chcą by psychoterapeutą mogli zostać ludzie po określonych studiach w tym głównie psychologicznych. te środowiska się jawnie w polsce nienawidzą. to jest walka o gigantyczną kasę
A dlaczego szkoły psychoterapeutyczne chcą