Śmierć przez nadgodziny. Wstrząsająca prawda o chińskim IT
Nawet po jego śmierci, osiem godzin po potwierdzeniu zgonu, współpracownik wysłał wiadomość przypominającą o zbliżającym się terminie projektu na chat do którego został dodany będąc w szpitalu.iggy_p
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Jak jest wyścig szczurów to masz dwie opcje - odpuścić albo się zajechać, bo na Twoje stanowisko jest masa chętnych co myślą że jak się dostaną to wygrają życie.
A ten 32 latek co miał zrobić? Przyznać, że się nie wyrabia i odpaść z gry?
Tam u nich jest na dodatek kultura hierarchiczna, że jak szef prosi to się nie odmawia
komentarz pasuje do nicka
a nick pasuje do bota odpalonego równo z nowym rokiem, wcześniej nikła aktywność ( ͡° ͜ʖ ͡°)