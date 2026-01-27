Potrącona kobieta czołgała się po jezdni i błagała o pomoc. Minęło ją 13 aut
Potrącona przez auto kobieta z trudem się porusza, próbuje zatrzymać pędzące obok niej samochody, po czym na czworakachEndrula83
Komentarze (57)
najlepsze
Bądźmy konsekwentni: kierowców i kierowczyń ;)
Jeśli coś ma negatywny wydźwięk: używamy tylko formy męskiej
A jak jest wszystko ok to Polki i Polacy, ludzie i ludzinie...
2. Baba dosłownie wchodzi pod nadjeżdżający samochód niczym jakiś k---a zając.
3. Mija ją 13 samochodów, z czego ten 13 się zatrzymał i w dodatku kobieta była jej sąsiadką i zawróciła, bo mijała ją wcześniej. Także realnie to 11 samochodów.
Zarzut dla kierowcy to to, że się nie zatrzymał, a faktycznie powinien, natomiast mógł być przekonany, że ją po prostu wyminął, bo jej uraz
@Kismeth: 90%? 100%. kierowca c--j winny.
Kobiety o wiele rzadziej pomagają w czymkolwiek. Nawet jak samochodem jadą, swą dwa pasy i nagle jeden się kończy, to w dużej ilości przypadków kobieta cię nie wpuści na zamek błyskawiczny.
@LOSD3D9: Mogli myśleć, że jakaś pijaczka się czołga.
Najlepsza była policjantka. Najpierw mówiła, że proszą świadków o zgłaszanie się bo może mają nagrane zdarzenie na kamerce, a po chwili dodała, że jeżeli ktoś zobaczył zdarzenie i nie pomógł to jest to przestępstwo.
Już widzę las rąk chętnych świadków.
co prawda oni raczej nie wołają o pomoc, ale jak widzisz kogoś kto leży w lesie czy na ulicy to są to pijacy
Nawet bym powiedział 99/100 przypadków.
-ciemno
-nie wiadomo co się stało, pozycja typowa
Ludzie chorzy rzucają oskarżenia, kobiety pomawiają, przestępcy w taki sposób dokonują napadów i kradzieży samochodów, żule padają pijani
@trollingisanart: Nieironicznie pytam: Co oni przez te trzy godziny z tobą robili? W kółko zadawali to samo pytanie?
@trollingisanart: wyszło, że nic nie ukradłeś, ale niesmak pozostał :)