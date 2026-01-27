1. Baba przechodzi w miejscu niedozwolonym na trasie

2. Baba dosłownie wchodzi pod nadjeżdżający samochód niczym jakiś k---a zając.

3. Mija ją 13 samochodów, z czego ten 13 się zatrzymał i w dodatku kobieta była jej sąsiadką i zawróciła, bo mijała ją wcześniej. Także realnie to 11 samochodów.



Zarzut dla kierowcy to to, że się nie zatrzymał, a faktycznie powinien, natomiast mógł być przekonany, że ją po prostu wyminął, bo jej uraz Pokaż całość