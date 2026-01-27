Bezrobocie w Polsce rośnie najszybciej od pięciu lat. Nowe dane GUS
Choć stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie, to ten poziom robi się coraz mniej niski. Już na początku miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało o wzroście bezrobocia. We wtorek GUS podał bardziej precyzyjne dane.Isca
Komentarze (52)
@othe2137: tez ale to problem doslownie wielu panstw i wielu firm, "ciagly wzrost", "slupki musza rosnac" itp tylko ze jak skonczyly sie sposoby na wzrost to CEO zaczeli "kombinowac" jak tu pokazac zysk mimo ze to strzal w stope, byle zamknac
@Pieskor: od 2004 rok w rok takie samo p---------e
Najlepiej jeszcze szybko wprowadzić ETS2, żeby wszystko było droższe i wszystkim było gorzej!!
NO NIKT SIĘ NIE MÓGŁ DOMYŚLEĆ, ŻE TAK TO SIĘ SKOŃCZY...