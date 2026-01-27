Valve wypuściło Proton 10.0-4, więcej gier dla Windowsa działa teraz na Linuksie
Firma Valve i CodeWeavers wydały dzisiaj Proton 10.0-4 jako najnowszą aktualizację tego pochodnego oprogramowania Wine, które obsługuje Steam Play do uruchamiania gier Windows na systemie Linux.ochucki
Ależ się zdziwiłem ile gier tutaj normalnie chodzi. Ba, okazało się że przy paru które mam jako mój backup (nfsu którego już nie ma nigdzie i nfsu2) wystarczyło zainstalować na windowsie, skopiować folder gry, odpalić przez steama ze zgodnością z protonem i działa bez najmniejszego problemu.
Control która to gra jest
@winsxspl: Nvidia i gry? Kto to widział, przecież to firma AI ( ͡° ͜ʖ ͡°)