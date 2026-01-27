Meta ignoruje albo odrzuca większość zgłoszeń wobec fałszych reklam w Polsce
W 2025 r. NASK skierował do Mety ponad 9 tys. zgłoszeń wobec reklam, które pojawiły się na platformie Facebook albo Instagram. Meta większość zgłoszeń odrzuciła albo zignorowała. Jeden z influencerów mówi wprost o praktykach na poziomie mafijnym: "Jedynym wyjściem było wykupienie płatnej weryfikacjimaxicololo
Komentarze (19)
Teraz gdy relacje Europa - Stany się mocno oziębiły powinni dorzucić jeszcze więcej.
@R187: zgadza się. Ale jak myślisz, jaki % Grażynek oglądających reklamy na facebooku będzie w stanie to zrobić? ;)
Synek, to trzeba usiąść na spokojnie
Skoro już mamy to prawo unijne zakrawające o globalną cenzurę w Internecie to może wykorzystaliby je raz dla obywatela a nie przeciwko niemu? ¯\(ツ)/¯
Zbanować ich w p---u i będzie pięknie xD