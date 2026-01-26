Możesz czytać 4x szybciej - wystarczy inna metoda prezentacji
Spróbuj obejrzeć - mózg roz..bany. Temat już kilka razy pojawiał się na wykopie ale ostatnio dawno dawno temu więc przypominam - Rapid Serial Visual Presentation pozwala praktycznie każdemu czytać dużo szybciej w dodatku nie rozpraszając się tak bardzo jak przy tradycyjnych liniach tekstu.dzem_z_rzodkiewki
Czytanie jest związane z myśleniem o tym, co się czyta. Jeśli nie, jest zwykłym połykaniem myślowych hamburgerów.
Czy szybsze przeczytanie problemu z matematyki albo fizyki sprawi, że szybciej zostanie rozwiązany? Niekoniecznie. No, ale dzięki temu można szybciej nierozwiązać kolejny przeczytany problem.
https://bionic-reading.com/
Najlepsza metoda na szybkie czytanie? Czytanie książek, czytanie książek, jeszcze raz czytanie książek. Później można ćwiczyć różne metody np. z ołówkiem, ćwiczenia na szersze widzenie. W RSVP mózg wyłapuje tylko wyraz a podczas czytania oczy widzą całą stronę, dlatego ludzie