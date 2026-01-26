BlackRock ogłasza: Europa przyciąga w rok tyle kapitału co przez ostatnie 10 lat
BlackRock analizuje bezprecedensowy zwrot inwestorów w stronę Europy. Przybyło aż 92 miliardów dolarów. Od początku 2025 roku europejski rynek akcji, liczony w dolarach, wzrósł o imponujące 37%, czyli dwukrotnie mocniej niż amerykański indeks S&P 500.mleko3-2procent
Ważne, że bańka AI rośnie xD
Ameryka po prostu idzie w model państwa zarządzanego przez korporacje rodem z książek i filmów. Na papierze ogromne PKB i potężne zasoby, a w rzeczywistości trzeba robić na 2 etaty, bo wszystko przeżara musk i spółka, którzy ścigają się pod względem posiadanych miliardów.
Od kilkuset lat, poza okresem II wojny światowej, niewiele się zmieniło pod względem tego gdzie najlepiej mieszkać i dalej tym
Nawet będąc urodzonym na Bałkanach, jest z nich dużo łatwiej wyemigrować do zamożniejszej części Europy, niż jakimś dziurawym
Ceny spadną i znowu będzie można kupić.
nie ma sie z czego cieszyć, to kapitał spekulacyjny nie inwestycyjny
dziś przyciąga kapitał a jutro ten kapitał wyfrunie do azji, ameryki południowej, na bliski wschód, gdziekolwiek warunki będą najlepsze
tak to jest w globaliźmie ze wielki kapitał może sobie hulać gdzie chce, nie być opodatkowany, nie być użyty do faktycznych inwestycji w fabryki/przedsiębiorstwa, ma tylko nakręcić bańkę, zainkasować zyski i polecieć dalej
