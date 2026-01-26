Już wiecie dlaczego jest taki zalew propagandy, który mówi o tym że Europa upada a UE to g---o i należy z tego wyjść albo rozwiązać? UE nie opłaca się nikomu tylko Europejczykom, jak UE upadnie to USA, Chiny i Rosja tutaj będą mogły sobie poużywać, każdy według własnego uznania. UE może nie jest idealna, ale należy ją reformować a nie rozwiązywać, bo nie ma alternatywy.