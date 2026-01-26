Poszedłem na rozmowę do Żabki z ukrytą kamerą. Ile naprawdę można zarobić?
Jak naprawdę wygląda rozmowa o otwarciu Żabki? Nagrałem spotkanie z rekruterem i sprawdziłem, co kryje się za ofertą franczyzy: koszty startu, obowiązki i realna opłacalność. Ten film to zapis rozmowy + chłodna analiza. Otwórz biznes i zacznij spełniać marzenia! https://biznesmentv.elms.pl/s/kurs-biwojciechehe
Żyjemy w republice bananowej, bo takie coś może legalnie działać wykańczając nieuczciwymi działaniami konkurencję.
Właściciel jest nietykalny, bo częściowo amerykański.
Druga sprawa - jak widzę hasła "Otwórz biznes i zacznij spełniać marzenia!" to wiem, że mam do czynienia naciągaczem. Otóż - kiedy ktoś ma naturalne predyspozycje do bycia przedsiębiorcą to nim będzie - bez namów i przekonywań innych. I nie żeby "spełniać marzenia" - bo nikt normalny nie prowadzi firmy, żeby "spełniać marzenia". Chyba,
Nie chcesz spełniać marzeń, odbierasz taką możliwość innym? Przecież to wystarczy kliknąć w link i się jest biznesmenem oraz spełnia się marzenia...
@patryk-wuwuw: wiem wiem, te mercedesy w leasingu i jachty za darmo. W sumie racja. Ja to już mam tych mercedesów tyle, że nie wiem co z nimi robić. Na szczęście jachtów mam trochę mniej, ale też kilka. A to przecież trzeba zatankować, ubezpieczyć...
To nie małe pienionszki som. Dobrze, że płacę moim pracownikom-niewolnikom minimalną pensję strasząc ich, że mam na ich miejsce 10 imigrantów. No to jeszcze
Marzenia o staniu od rana do wieczora na kasie za lada "własnego" biznesu, w tym wszystkie weekendy, bo nawet na pełna obsadę Ukraińców nie będzie Cie stać i w którym co chwile musisz płacić jakieś kary. Taki to własny biznes, w którym ledwo Cie stać na życie. Super biznes.