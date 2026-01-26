Dlaczego jest tak cicho po opadach śniegu?
Śnieg jest doskonałym pochłaniaczem dźwięku. Świeży, puszysty śnieg pochłania średnio około 60% dźwięku, co czyni go porównywalnym z piankami i włóknami stosowanymi w samochodach i budynkach.starnak
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Całunem przykryta nasza okolica,
I zawodzą w lasach brzozy w bieli całe.
Kto zginął tu? Umarł? Nie ja sam skonałem?
Bez śladu, bez echa, bez winy, bez mitu.
Świat trwa obojętny, mróz równo oddycha,
Nie pyta, kto cierpi, kto milczy, kto znika.