Hity

tygodnia

Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2512
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2287
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
1960
Instytut fizyki PAN szuka doktora fizyki za minimalną
Instytut fizyki PAN szuka doktora fizyki za minimalną
1865
Fajerwerki na Światełku do Nieba są OK, a w sylwestra nie. Kuriozalna sytuacja
Fajerwerki na Światełku do Nieba są OK, a w sylwestra nie. Kuriozalna sytuacja
2032

Powiązane tagi