USA 40-60% bezdomnych pracuje na jeden lub dwa etaty.
W całych Stanach Zjednoczonych zarobki z pracy na pełen etat, zwłaszcza za płacę minimalną, są niewystarczające na pokrycie kosztów mieszkania. Nie ma hrabstwa ani stanu, w którym osoba pracująca na pełen etat i zarabiająca płacę minimalną mogłaby sobie pozwolić na skromne mieszkanie.
Komentarze (87)
Niby USA mają najwyższe wskaźniki dostatku ale to dlatego, że jest malutka cześć społeczeństwa o niebotycznych zyskach jest i sporo dosyć biednych ludzi.
Dlaczego upadł ruch Occupy the wallstreet? Bo bankierzy zaczęli szczuć ludzi między sobą przez podziały rasowe. A teraz się okazuje że Trumpek przegiął pałę i ludzie się zjednoczyli.
W j-----u agentów ICE. Oczywiście że nie wszyscy ale ludzie po postu mają dość i się z nimi nie p------ą. Nienawidzą ich firmy budowlane czy rolnicy. Nawet NRA już zaczyna być przeciwko nim a to dosyć duża sztuka - zrazić NRA do republikanów.
Rozumiem tutaj także "prawaków", którzy po prostu lubią porządek. Ale jak można się przeciwstawić władzy w sposób uporządkowany? Gdyby tak można było to by już dawno
Oni się chwalą tymi cyferkami na zasadzie "hehe patrzcie nasi bogacze są bogatsi od waszych" xd
Tak działa kapitalizm, to jest jego logiczna konkluzja, bogaci się bogacą a biedni biednieją.
Kuba jest krajem od ponad 60 lat objętym restrykcyjną blokadą handlową ze strony USA - ta blokada ogranicza a często uniemożliwia wwożenia do Kuby niemalże wszystkiego wliczając w to żywność czy artykuły medyczne, w ONZ jedyne kraje które notorycznie sprzeciwiają się zniesieniu tej blokady to USA i Izrae. USA natomiast jest najbogatszym krajem świata, najpotężniejszym w historii ludzkości
A płaca od lat 70 w zasadzie bez zmian.
Czyli jak jakiś dziadek albo pradziadek zaczynał za minimalną(przeliczając inflację) ok 7,5 dolca za godzinę w 1945
To dziś jego prawnuk wytwarza4 razy więcej dóbr za jakieś 7,25 dolca na godzinę.
Ci harujący na pełny etat bezdomni są pewnie dumni, że Elon Musk wkrótce będzie bilionerem i na pewno cieszą się, że Trump podniósł im podatki, żeby miliarderzy mogli się bogacić jeszcze szybciej.