BMW pędziło 320 km na godz. Mężczyzna żali się, że prokurator zabrał mu auto
Służby postanowiły zarekwirować samochód BMW, którego kierowca pędził 320 km na godz. Mężczyzna żali się, że jest to karrail_man
Komentarze (243)
najlepsze
@BigSW: Wygląd podobnie i też masz bmw, że taki komentarz napisałeś? Bardzo dobrze, że mu zabrali, powinni zabierać jak najwięcej dla przykład. Miał jaja jechać 320 i
@Krole: czyli przywrócenie kagańca na 250 km/h? to go bedzie kosztowało dobre 10 minut pracy
@BigSW: To nie jest tak, że oni nie ogarniają oni się popisują po prostu i lekceważą przepisy regularnie myśląc, że wszystko im wolno.
@readme: Brat słynnego patusa kawiaq'a
