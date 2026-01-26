Badanie: 92 procent Polaków popiera elektrownię jądrową
Ministerstwo energii przedstawiło wyniki badań poparcia budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Według nich, 92 procent Polaków jednoznacznie popiera rozbudowę mocy energetyki jądrowej w kraju.Biznesalert
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
@paw1470: a wcześniej PO powinno zbudować, to byśmy mieli jeszcze tańszy. A jeszcze wcześniej SLD. A jeszcze wcześniej AWS. A jeszcze wcześniej PZPR.
Sprawa EA ciągnie się od lat 50-60 i WSZYSTKIE RZĄDY są winne tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. BEZ WYJĄTKÓW.
2% Polaków chciałoby mieć elektrownie atomową w odległości <10km od domu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z elektrowniami jądrowymi to tak jest, że każdy popiera, ale pod warunkiem że nie u niego w województwie.
Może doszli do wniosku jak uwalili CPK i się okazało, że jednak większość ludzi chce by powstało i wznowili nad nim prace to chcieli się upewnić w sprawie Atomu.