Na początek #rozdajo kuponu 50 zł na pyszne.pl - link do wpisu z rozdajo w powiązanych.
Dziękujemy za wsparcie poprzez wpłaty 1,5% podatku oraz w ramach zeszłorocznej zrzutki!
Uzbieraliśmy w sumie ponad 35 tysięcy złotych. Wszystko poszło na turnusy rehabilitacyjne, ortezy, ubranie ortopedyczne i zajęcia z fizjoterapii. Dzięki Waszej pomocy zrobiliśmy naprawdę dużo, a Hania była bardzo dzielna i zrobiła ogromny postęp w stronę przyszłej samodzielności.
Krokiem milowym było to, że Hania spełniła swoje marzenie - nauczyła się podskakiwać - co robi z ogromną radością.
Prosimy o wsparcie naszej tegorocznej zrzutki oraz o wpłaty 1,5% podatku. Pieniądze przeznaczymy na dalsze turnusy, rehabilitację, zaopatrzenie i walkę o samodzielność Hani.
LINK DO ZRZUTKI: https://zrzutka.pl/nxsxdy
1,5% podatku można przekazać wpsiując w rozliczeniu PIT numer KRS Fundacji „Serca dla Maluszka”: 0000387207, z dopiskiem w rubryce cel szczegółowy „2584 Hanna Bojarska”.
Link do strony Hani w Fundacji: https://sercadlamaluszka.pl/nasi-podopieczni/hanna-bojarska
#pomagajzwykopem #zrzutka #wykopefekt #prosba #pomoc #pomocy
Komentarze (34)
najlepsze
Przegrywy albo mają problem z tym że to dziewczynka, albo z tym że ktoś dziecko chce ratować, albo z tym że została ojcu jeszcze para gaci którą mógłby przecież sprzedać
- Rozumiem jak to jest być tatą
- Uważam że skłonnośc do dobroczynność jest cechą ludzi mentalnie stabilnych i dojrzałych
- Stare wykopki mają wspólną przeszłość i braterstwo dusz ;)
i teraz jeszcze jedno. Nie czytaj proszę tych komentarzy mizoginistycznyh z wykopu. To jest szumowina ludzka, szambo, które tu wybija.
Jak Hania nauczy się czytać i ogarnie co to wykop, to najwyżej usunę wpisy...