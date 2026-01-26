Fałszywe zeznania dilera, zniszczyły policyjnego "łowcę głów"
Fałszywe zeznania jednego dilera wystarczyły, by złamać karierę Pawła, policyjnego "łowcy głów". Choć sąd uniewinnił policjanta, to szefostwo policji nie chce przyjąć go ponownie do pracy.Dawser
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
@kotas_przesmiewca: A są tacy, którzy są na dobrej drodze... i nie mówię tu o gościu, któremu odbiło i walnął kochanka żony, ale o tych "grubszych rybach.
Chcieli się go pozbyć. Sami rozumiecie, czyli się nieswojo w towarzystwie mądrzejszego.
A teraz rodzynek:
nie jestem psychologiem ale mam jednak wrażenie, że większość zatrudnionych w policji to debile
¯\(ツ)/¯
@pyszniarz: Noo, kuwa, ten :) Hy,Hy
@pyszniarz: Ekhem...No nie popisałeś się zbytnio :) Popracuj nad sarkazmem - gdyż, jak mniemam takie było zamierzenie tej....hm ...wypowiedzi? XD