Hity

tygodnia

Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
2523
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2290
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
1965
Fajerwerki na Światełku do Nieba są OK, a w sylwestra nie. Kuriozalna sytuacja
2094
Instytut fizyki PAN szuka doktora fizyki za minimalną
1871

