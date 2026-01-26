Podczas rozprawy, która odbyła się 19 stycznia 2026 roku przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, Sebastian M. wygłosił dwa oświadczenia, w których stwierdził, że jego zdaniem materiał dowodowy jest "zafałszowany". Zarzucił prokuraturze "manipulacje" i "mataczenie".