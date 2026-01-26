Wymowne milczenie na sali rozpraw. Sebastian M. wygłosił oświadczenia.
Podczas rozprawy, która odbyła się 19 stycznia 2026 roku przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, Sebastian M. wygłosił dwa oświadczenia, w których stwierdził, że jego zdaniem materiał dowodowy jest "zafałszowany". Zarzucił prokuraturze "manipulacje" i "mataczenie".supremacy
Komentarze (30)
najlepsze
Z resztą on do więzienia nie trafi. Będzie kręcił te wałki i pajacowal jeszcze rok i na koniec policzą mu areszt i wyjdzie wolny.
@konska-stulejka: niestety, szansa na to jest praktycznie zerowa. nie uciekł z miejsca zdarzenia, nie prowadził pod wpływem, nie prowadził na zakazie, chyba nie był wcześniej karany itd. "najśmieszniejsze" jest to, że gdyby zachował zimną krew i nie o-----ł tego całego cyrku z "podróżą biznesową", to... dzisiaj już mógłby sobie chodzić jako wolny człowiek. wyraziłby skruchę (wiadomo, że byłaby to szopka odpowiednio rozpisana i przećwiczona przez papugę), kasę
Za dwie flaszki każdy go rozliczy. Nie ukryje się.
