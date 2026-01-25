Rak j---a pustoszeje organizm mojego kuzyna. Dobry człowiek trafił na paskudny los, ale nie poddaje się i walczy dalej. Pragnie wrócić do zawodu i cieszyć się życiem. Nie wymaga wiele, nie chce wsparcia do "ultranowoczesnej terapii w Stanach". Ot co, zwyczajne wsparcie dla zwyczajnego człowieka...